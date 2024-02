Sanità | allarme servizi Il sindaco | Convocherò un’assemblea pubblica

In questi anni il mondo ha lottato strenuamente contro il Covid , ma non è l’unica malattia mortale di cui dovremmo preoccuparci. Oggi le infezioni ... (informazioneoggi)

Servizi di prevenzione e cura più carenti, minore spesa pubblica sanitaria, più lunghe distanze da percorrere per ricevere assistenza, soprattutto ... (ilfattoquotidiano)

Sanità : allarme morbillo in Uk - campagna per milioni non vaccinati

Milano, 22 gen. (Adnkronos Salute) - E' ancora una volta allarme morbillo in Gb. E per correre ai ripari milioni di genitori in Inghilterra sono ... (ilgiornaleditalia)