Sanità | 10 mln per bonus psicologico nel 2024 | Cnop ' segnale di attenzione'

Roma, 14 feb. (Adnkronos Salute) - "Dopo il 2023, anche per il 2024 il bonus psicologico è stato portato" da 8 milioni "a 10 milioni di euro. ... (liberoquotidiano)

Edilizia sanitaria - gare per 14 - 4 mln a Caserta e Pozzuoli

Doppia gara di Edilizia sanitaria in Campania dal valore complessivo di 14,4 milioni. A Caserta al via il bando per i lavori di adeguamento ... (ildenaro)