Sangue a Bolzano | 61enne trovata con la gola tagliata | i sospetti sul compagno straniero della figlia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Quando i soccorsi, allertati da un vicino, sono arrivati nella cantina-garage di casa sua a, la vittima – una fisioterapista di 61 anni – aveva appena subito una feroce aggressione e giaceva sul pavimento, riversa in una pozza di. La donna è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di, ma non rischia la vita. Sul caso indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e di individuare il responsabile che, in base alle prime ricostruzioni, potrebbe aver colpito la donna anche con una mazza o con un bastone. Al momento, allora, sembra che le forze dell’ordine stiano cercando il: unoproveniente dall’Africa e residente in Germania. Anche se i militari al momento non escludono che a ...