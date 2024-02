San Valentino | l' amore sempre più ' caro'

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) 10.30 Sanfesta romantica e occasione per le aziende italiane ma anche impegno più gravoso per le tasche degli italiani. Secondo Confesercenti, a causa dell'inflazione, la spesa sarà più onerosa di 14 euro per chi festeggia la ricorrenza degli innamorati.6 su 10 spenderanno in media 85 euro a testa per regali o cene romantiche. Per contenere la spesa il 50% opta per cene preparate in casa. Tra i regali,il 37% sceglie i cioccolatini:seguono profumi,gioielli e fiori, accessori di moda o pacchetti benessere