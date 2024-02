San Valentino tutto l’anno | “Innamorati ogni giorno”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sanl'anno. Anzi, amorel'anno. E' questo l'obiettivo di 'AMA(ti)', la campagna di comunicazione realizzata da Urban Vision e One More Pictures, con il regista Nicola Conversa e l'influencer non udente Jennifer Serpi su maxi-led a Milano e Roma. La campagna è iniziata con un teaser il 9 febbraio ed è entrata nel vivo proprio oggi, mercoledì 14 febbraio. Nei giorni scorsi i passanti in alcune zone di Milano e Roma hanno potuto notare monitor con domande come “Quando hai detto ti voglio bene a tua nonna l’ultima volta?” o “Non guardare sempre gli altri. Da quando non ti fai un complimento?” o ancora “Quando hai abbracciato i tuoi genitori l’ultima volta?”. Tutte concluse con l’invito a non rimandare: “Fallo oggi. AMA(ti)”. La campagna è entrata nel vivo oggi con un video, ideato e realizzato dal regista Nicola ...