San Valentino speciale per Federica Pellegrini | “Lo amo troppo” Dai regali alle dolci foto con la piccola Matilde

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Venezia, 14 febbraio 2024 - Sanin casaGiunta. Quest'anno la festa degli innamorati si festeggia in tre: mamma, papà la. Senza dimenticare gli altri cuccioli di casa, gli immancabili quattro bulldog francesi: Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca. Anche a loro la campionessa di nuoto dedica una storia su Instagram con la scritta "Amore", la stessa che compare sull'immaginessima che ritrae la mano della neo mamma che tiene quella delladi casa. A chiudere la sequenza di immagini unadi coppia die Matteo. Ma il neo papà non è arrivato a mani vuote in occasione della festa degli innamorati: rose rosse per mammae un orsacchiotto gigante con ...