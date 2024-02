San Valentino sotto il sole | si toccano ancora i 15 gradi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pressione in rialzo sul bacino del Mediterraneo occidentale e sull’Italia per merito dell’espansione dell’anticiclone sub-tropicale dal Nord Africa verso nord, che favorisce condizioni stabili e favorevoli alla formazione delle nebbie notturne in pianura. Ristagno di inquinanti in aumento su tutta la zona pianeggiante padana ed aree limitrofe al didei 300/400 m di quota circa. Le previsioni di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 14 febbraio 2024 Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, a parte la formazione di nebbie nottetempo lungo la bassa pianura, in temporanea estensione alle zone di media pianura durante la mattinata; dissolvimento delle nebbie ovunque entro il primo pomeriggio. Deboli e locali gelate notturne.Temperature: Minime stazionarie e comprese tra -1/+4 °C; Massime stazionarie e comprese tra +13/15 °C; Zero ...