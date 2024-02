San Valentino | quando l’amore costa | i rincari si abbattono sugli innamorati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Isianche, con la festa di Sanche sarà quest’anno più costosa rispetto al 2023. Lo afferma il Codacons che, sulla base degli ultimi dati sull’inflazione, ha analizzato l’andamento di prezzi e tariffe nei comparti legati alla ricorrenza del 14 febbraio. Le coppie che si concederanno una cena romantica al ristorante andranno incontro ad aumenti medi dei listini del +3,7%, ma la spesa più alta attende chi si regalerà un viaggio o un weekend fuori casa: dormire in albergoinfatti in media il 6,7% in più rispetto allo scorso anno, per un volo nazionale il bigliettol’11,1% in più, mentre i pacchetti vacanza rincarano del 6,9%, secondo l’analisi del Codacons. I prezzi dei dolci di pasticceria aumentano in media del ...