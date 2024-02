San Valentino | Marta Fascina lo dedica a Berlusconi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) AGI -ricorda il compagno Silvioe, nel giorno di San, posta una vecchia foto in cui è ritratta insieme al compagno mentre festeggiano circondati da palloncini e cuori, a Villa San Martino. "Oggi, come ogni singolo giorno da quella magnifica prima volta, celebro l'amore. Il nostro amore. Unico e inenarrabile", scrive sui social la deputata di Forza Italia. "La più grande forza propulsiva che muove il mondo e che ha mosso splendidamente, unendole, le nostre vite. Quell'amore che, totalizzando i nostri cuori e superando ogni dimensione terrena, mai potra' svanire proiettato, com'è, verso una incantevole eternità - aggiunge -. Oggi e per sempre, auguri a noi, buon Sanamore mio. Ti amo".