San Valentino | la nascita della leggenda romantica

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sanviene festeggiato ogni anno il 14 febbraio e celebra il giorno degli innamorati. Non tutti sanno, però, il motivo di questa ricorrenza e perché avvenga proprio in questa data. Le origini di Sanpiù accreditate sono molto antiche e risalgono al tempo degli antichi Romani, precisamente intorno al 496 d.C. quando Papa Gelasio I si decide a porre fine ai cosiddetti “lupercalia”. Si trattava di riti pagani dedicati a Fauno, il diofertilità e in questa accezione protettore del bestiame e dei campi, che venivano celebrati il 15 febbraio anche per omaggiare la rinatura e la sovversione delle regole così che la società potesse rinascere ogni anno. I “lupercalia” vennero così aboliti perché in contrasto con la dottrina cristiana e sostituiti da una giornata dedicata ...

aTuttoCuore di Claudio Baglioni su Rai1 nella serata di San Valentino Claudio Baglioni arriva in prima serata su Rai 1 con lo spettacolo live aTuttoCuore: lo show del cantante va in onda per San Valentino. Ecco la scaletta.

Platamona, sulla sabbia Cupido scocca la freccia dell'amore Ci sono tanti modi per festeggiare San Valentino, giornata in cui si celebra l’amore. Il cupido che scocca la freccia “disegnato” sull spiaggia di Platamona, colpisce per la sua imponenza e bellezza.

Biathlon, a San Valentino si ricordano gli “sposi d’oro” Raphael e Liv Grete Poirée. Che coppia irripetibile! La giornata di San Valentino è propizia per ricordare una delle più grandi imprese di coppia nella storia degli sport invernali. Una coppia che, è doveroso dirlo, oggi non esiste più. Cionondimeno, es ...