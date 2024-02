San Valentino in Comune Al centro Rogers le nozze d’oro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) San, festa in. Per celebrare l’amore, ildi Scandicci ha installato un arco illuminato per scattarsi foto o selfie fino a domani in piazza Resistenza a Scandicci (all’ingresso dell’Auditorium del). Quindi in coppia, o da soli, a proprio gusto sarà possibile scattarsi un selfie in compagnia di cupido. Oltre all’aspetto dell’immagine, ilha organizzato anche una festa riservata alle coppie residenti nelche nel 2024 celebrano i 50 anni di matrimonio, in programma il 14 febbraio alle 17,30 nell’Auditorium del: in questa occasione oltre 220 persone (sono infatti più di 110 le coppie partecipanti) riceveranno gli auguri del Sindaco Sandro Fallani. Durante la cerimonia ...