San Valentino e single? Perché no | ora senza tante preoccupazioni ma con una maggiore consapevolezza

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sanè la festa degli innamorati. E ihanno sempre avuto qualche problema. Quest’anno però è l’occasione di tirare le somme della propria situazione di s-coppiato scoprendo che, secondo i più recenti sondaggi condotti da Bumble, l’app di incontri women-first, non è poi così negativa. Pare infatti che sono lontani i tempi in cui chi non era in coppia viveva il 14 febbraio con estremo disagio e amarezza. Ora sono molte le persone che hanno scoperto di essere aagio con loro stesse. Permettendo così di poter vivere in maniera più consapevole gli eventuali primi appuntamenti. ...