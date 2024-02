San Valentino e carnevale | maxi sequestro tra Napoli e provincia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOltre 225.000 articoli contraffatti e non sicuri, tra gadget per la festa degli innamorati e maschere di, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza tra. Ventidue persone sono state segnalate alla camera di commercio per violazioni ai dettami del Codice del Consumo e altre otto all’autorità giudiziarie, a vario titolo, per i reati di frode in commercio e ricettazione. I finanzieri del Comandole di, nell’ambito di controlli a tutela del settore dei beni e dei servizi in vista die della festa di San, hanno sequestrato oltre 225.000 articoli contraffatti e/o pericolosi per la salute degli acquirenti. All’esito degli interventi, sono stati segnalati complessivamente 22 ...