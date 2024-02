San Valentino | dieci canzoni del nuovo millennio per celebrare l’amore

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)è eterno finché dura ma, almeno a San, è bello credere con un po’ di convinzione in più nel lieto fine. La festa degli innamorati, al di là delle polemiche circa l’origine della ricorrenza, è il giorno più atteso dalle coppie di tutto il mondo. Il 14 febbraio è l’occasione perfetta per passare del tempo insieme, per condividere una cena a lume di candela o, perché no, per fare una proposta di matrimonio. La letteratura e il cinema hanno celebrato in abbondanza la più romantica delle feste, e la musica non è da meno. Da Your Song di Elton John a Stand By Me di Ben E. King, passando per classici italiani come Grande, Grande, Grande dell’eterna Mina, la discografia mondiale è intrisa di evergreen che raccontano il più nobile dei sentimenti. Il passato ci ha regalato pezzi indimenticabili, ma anche nel...