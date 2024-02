San Valentino | arriva “The Table of Love” | un tavolo in condivisione da Rocco Forte Hotels per brindare all’amore anche se si è da soli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Capri group approda nel settore dell’hospitality. La società della famiglia Colella, cui fanno capo i brand di moda Gutteridge e Alcott, ha siglato l’accordo con il gruppo alberghieroper la gestione di Palazzo Caravita di Sirignano a Napoli, accanto al museo Villa Pignatelli, di cui la famiglia è proprietaria dal 2018. L’apertura è prevista nel 2027 e il progetto prevede 46 suite di ampie dimensioni, un rooftop con piscina panoramica, 2 ristoranti, giardini privati, bar e una grande spa.arricchisce dunque il suo portafoglio di alberghi di lusso in Italia, di cui fanno parte tra gli altri l’hotel De Russie e il De la Ville a Roma, Villa Igiea e il Verdura in Sicilia, Masseria Torre Maizza in Puglia. “Sono lusingato di poter aprire a Napoli in un edificio tanto ...