San Giuliano Milanese | crolla cornicione | ferito un 60enne

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) San, 14 febbraio 2024 - Un pezzo didi un palazzo di due piani della centralissima via Roma, a San, si è staccato andando a colpire in testa un passante. Il distacco è avvenuto ieri, martedì 13 febbraio, dopo le 21 e immediatamente, sul posto, è arrivato il soccorso sanitario allertato da testimoni del fatto e l’uomo è stato trasportato al policlinico di Milano in stato di choc. Al momento però le sue condizione non risultano gravi. I vigili del fuoco, intanto, stanno compiendo una verifica di stabilità dell’edifico per scongiurare che altri pezzi diprecipitino a terra mentre la zona è stata circoscritta.