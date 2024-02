San Giovanni In arrivo la delegazione del comune gemellato di Corning

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Arezzo, 14 febbraio 2024 – A Sanè inunadella cittadina americana di, gemellata con ilvaldarnese. Sarà rinnovato il "patto di ferro" che unisce le due comunità e per l'occasione sono state organizzate una serie di iniziative per far conoscere la storia e la cultura statunitense. "L'America, icone, storie e curiosità", questo il titolo degli eventi. Laarriverà in città il 16 febbraio per rinnovare, a distanza di vent'anni, il patto di gemellaggio e l'accordo di reciproca collaborazione. Dopo la missione della città del Marzocco in Usa lo scorso maggio, l'accordo verrà siglato anche in Italia martedì 20 febbraio durante la seduta solenne del consiglio comunale al centro di GeoTecnologie. Il gruppo statunitense sarà composto da ...