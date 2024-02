San Faustino | sapete perché il 15 febbraio è la festa dei single?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il 15è San, ladei. Dopo San Valentino arriva lui, il santo di chi non ha un partner, per scelta o per i casi della vita. Una condizione più o meno passeggera, più o meno felice, che merita di essere festeggiata, per confermare il proprio status, per voltare pagina o semplicemente per divertirsi. C’è ladei mancini (13 agosto), delle ostetriche (5 maggio) o del cane in ufficio (ultimo venerdì di giugno). Chi sono iper non meritare una giornata? Sanè ladeila giornata deisi celebra a San ...