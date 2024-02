Samb | si riparte dopo la sosta Arrigoni | Siamo carichi per battere il Fossombrone»

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Trascorsa la, laè tornata a preparare la prossima sfida, contro il, fuori casa, la prima delle dodici finalissime che mancano da qui alla fine del campionato. Obiettivo: non sbagliare un colpo. Andrea, perno del centrocampo rossoblù, 4 gol e 2 assist, ha smaltito il virus che lo aveva costretto a stare fuori contro il Vastogirardi, è pronto a rientrare e sa benissimo che da qui in poi ogni errore potrebbe compromettere la stagione. "Dobbiamo guardare a una gara alla volta – ha detto il centrocampista -, quindi testa al, squadra che subisce poco, ha perso poco, soprattutto in casa e che anche all’andata non ci ha reso la vita facile. Sarà una sfida complicata ma noi dovremo affrontarla con la consapevolezza di dover portare a casa il risultato". La ...

Fossombrone-Samb: settore ospiti sold out SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Come previsto in poche ore sono terminati i 350 biglietti a disposizione dei tifosi della Samb per la trasferta di domenica a Fossombrone. La società pesarese non metterà a ...

Buon test per la Samb. Tomassini torna al gol Otto reti alla Juniores, il bomber segna una doppietta così come Martiniello e Cardoni, completano il tabellino Arrigoni e Mbaye. A riposo Senigagliesi.

Vastogirardi-Forsempronese 0-0: la nuova classifica del girone F di Serie D SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È finito 0-0 il recupero della gara rinviata per neve lo scorso 21 gennaio tra Vastogirardi e Forsempronese. La squadra di mister Michele Fucili (nella foto), prossima avver ...