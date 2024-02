Samarate | confermata la condanna per Alessandro Maja

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pubblicato il 14 Febbraio, 2024 La Corte d’Assise d’appello di Milano ha confermato laall’ergastolo e a un anno e mezzo di isolamento diurno per. Il 60enne nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2022 uccise nella casa di famiglia a, in provincia di Varese, la figlia Giulia di 16 anni e la moglie Stefania Pivetta, di 56, a colpi di martello mentre stavano dormendo. Subito dopo l’uomo tentò di ammazzare anche il figlio maggiore Nicolò, 23 anni, rimasto gravemente invalido. E oggi Nicolò, sempre presente in tribunale, è stato costretto a essere assente al processo perché ricoverato in ospedale per un nuovo intervento chirurgico programmato proprio a causa di quel che ha subito dal padre,

Strage di Samarate, confermato l'ergastolo per Alessandro Maja Il processo in appello per la strage di Samarate si è concluso con la conferma della condanna all'ergastolo e a un anno e mezzo di isolamento diurno per Alessandro Maja. Lo ha stabilito la Corte ...

Strage di Samarate, il nonno di Nicolò: 'La giustizia c'è' "La giustizia qualche volta c'è, la legge c'è ed è stata rispettata. Non credo alle sue scuse, al suo pentimento, l'ha fatto per trarre vantaggio. Il perdono Ci mancherebbe altro ... ho avuto pietà a ...

Strage di Samarate, confermato l'ergastolo in appello per Alessandro Maja La corte d'assise d'appello di Milano ha condannato l'uomo al carcere a vita e a un anno e mezzo di isolamento diurno per il duplice omicidio della figlia Giulia di 16 anni e della moglie Stefania ...