Salvare e spostare un profilo utente Windows su un altro PC

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Chi acquista un nuovo computer sa quando sia scomodo riconfigurare ogni voltaper adattarlo alle nostre esigenze, visto che spesso non ci ricorderemo nemmeno le modifiche effettuate.Salvando ilusato sul proprio PC, in modo da rimanere sempre aggiornato e sincronizzato come in un backup, sarà possibile spostarlo su unPC facilmente per ritrovare subito tutte le impostazioni, i file personali e le personalizzazioni utilizzate sul precedente computer, potendo subito iniziare ad utilizzare il nuovo PC. LEGGI ANCHE: Cartelle e file importanti dain un PC1) Sincronizzazione account Microsoft Con11 e10 possiamo sincronizzare velocemente il nostroutilizzando un ...