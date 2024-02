Salernitana | ultime chance salvezza | Sabatini si gioca la carta Liverani|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) 2024-02-14 18:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’ultimo disperato tentativo di Waltersi chiama Fabio Liverani. Dopo sei partite senza vincere, nelle quali è arrivato un solo punto, il dg granata ha dato il benservito a Pippo Inzaghi. Fin dall’inizio il trainer piacentino era stato sotto osservazione, come aveva spiegato il dirigente nel giorno del suo insediamento: “Inzaghi non è una mia scelta, sono abituato a essere onesto. Questo, in qualche misura, mi condizionerà. Se ci sarà da combattere una battaglia esiziale, preferirei farlo con qualcuno che scelgo ma questo non deve essere una condanna per Inzaghi, non sono così cane da condannare una persona perché non è una mia scelta. Sono leggermente condizionato nei suoi confronti ma non tanto da volerlo fuori, anzi”. Il campo poi ha ...