Salernitana | ultime chance salvezza | Sabatini si gioca la carta Liverani

Salernitana e poi Atletico: nessuno all-in su uno dei due impegni. L’idea di Inzaghi Turnover sì, ma ragionato. Simone Inzaghi non ha nessuna intenzione di sottovalutare la gara con la Salernitana anche se 4 giorni dopo a San… Leggi ...

Sky – Inter, almeno 4/5 cambi con la Salernitana: da Dumfries a Klaassen e l’attacco Cambi pronti in casa Inter per la sfida contro la Salernitana di venerdì: dalla difesa all'attacco, le novità secondo Sky Sport ...

Salernitana, le possibili scelte di Liverani per il match con l'Inter L'ultimo arrivato in casa Salernitana, il difensore Kostas Manolas, è pronto a scendere in campo dal primo minuto nella sfida contro l'Inter di venerdì sera. Giocherà ...