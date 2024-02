Salario minimo | Senato discute su emendamento in legge delega Ue

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - In Aula alal centro del dibattito torna il, previsto dall'delle opposizioni, Pd, M5S e Avs, alladizione europea, oggi in discussione. Assemblea chiamata a decidere sull'Art. 13-bis, che norma 'Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea'. Nel testo delle opposizioni si chiede di "apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare al lavoratore una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in modo che il trattamento economico complessivo non sia inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e che il trattamento economicoorario stabilito dal CCNL non possa comunque essere inferiore a 9 euro lordi". Al punto b si prevede "l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali della Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economicoorario al fine di monitorare il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro, l'aggiornamento annuale del medesimo trattamento e l'individuazione dei CCNL prevalenti" e infine di "apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la parità di genere attraverso l'istituzione di undi cui alla lettera a) al fine di colmare il divario retributivo e pensionistico di genere".