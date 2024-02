Salario minimo | continua la guerra della maggioranza contro le paghe dignitose | bocciato emendamento per i 9 euro l’ora

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Lanon cambia idea. Neanche di fronte all’evidenza. Ancora una volta boccia una proposta per introdurre ila ribadire che la strada da seguire è quellacontrattazione collettiva. Peccato che lo faccia dopo la pubblicazione di diversi dati che indicano chiaramente come la contrattazione collettiva si sia rivelata fallimentare, con gli stipendi fermi da anni anche a causa di contratti scaduti (in alcuni casi anche da più di 3 anni) e mai rinnovati. Persino nel pubblico impiego. Oggi l’Aula del Senato hal’delle opposizioni con il quale si chiedeva di introdurre per legge il: una proposta inserita all’interno dell’articolo 13legge di ...