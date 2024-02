Saccone | ”Napoli | Osimhen? Si farà di tutto per farlo giocare già col Genoa”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di ‘Punto Nuovo Sport’, è intervenuto Corrado, ex preparatore atletico del. Quste le sue parole: Per Renicaè un atleta importante, sidipergià colè un atleta importante, sidipergià col. Andrà valutata, però, la volontà dello stesso ragazzo nel mettersi subito a disposizione dei compagni. L’aspetto psicologicotanto, sopratdopo aver perso una finale importante come quella della Coppa d’Africa.è una persona ...

CDS - Barbano: "Napoli in Champions Al momento la qualificazione è difficilissima" “Indubbiamente capisco l’amarezza dei tifosi sul comportamento di Osimhen, i rapporti oggi tra calciatori e società sono complessi: i calciatori sono lavoratori ben pagati che fanno i propri interessi ...

Mazzarri, l'ex prep. atletico: “Si farà di tutto per avere Osimhen col Genoa" In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli: “Osimhen è un atleta importante, si farà di tutto per farlo giocare ...

Saccone: "Pondrelli preparatore eccellente, rimetterà subito Osimhen in sesto. Si farà di tutto per averlo col Genoa" In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli: Osimhen è un atleta importante, si farà di tutto per farlo giocare gi ...