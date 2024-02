Saber garanzia di qualità | Francesconi poco incisivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pisseri 6,5: Sbroglia in uscita una potenziale azione pericolosa, unica chiamata del primo tempo. Nella ripresa l’Arezzo preme, ma tira solo al 95’, la traversa lo salva. Pieraccini 6,5: La velocità di Gaddini lo costringe agli straordinari, ma se la cava sempre. Sulle palle alte è una. Prestia 6,5: Fase difensiva come sempre impeccabile, meno preciso in costruzione. Piacentini 6: Non appariscente, ma efficace. Incrocia spesso i tacchetti con Guccione che è un bruttissimo cliente, non sempre ne esce vincitore. Ammonito, Toscano lo toglie. Silvestri 6: Naso rotto in allenamento e in panchina per oltre un’ora. Non sembra al meglio, ma se la cava con il mestiere. Adamo 6: Qualche guizzo interessante, ma non a livelli di altre apparizioni. Cerca il difficile anche quando il facile sarebbe opportuno. Utile quando c’è da coprire. Pierozzi 6: Gestisce bene il ...