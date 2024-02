S Sede | diritto difesa | no carneficina

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) 17.35 "Per la Santala scelta di campo è sempre quella per le vittime. E dunque per gli israeliani massacrati in casa nei kibbutz, per gli ostaggi strappati alle famiglie, come per i civili innocenti,un terzo dei quali bambini,uccisi dai bombardamenti a Gaza".Così l'Osservatore Romano ribadisce la posizione del Vaticano sul conflitto in M.Oriente "Quanto accade nella Striscia non può definirsi 'danno collaterale'.Ilallad'Israele dopo il massacro di ottobre non può giustificare questa",scrive il giornale.