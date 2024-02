Rugby serie A Unione Firenze | niente da fare I Cavalieri sono troppo forti

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) È stato un fine settimana-no per ilfiorentino ma, nonostante la battuta d’arresto, dalla squadra dell’che milita nel campionato di Aarrivate indicazioni positive. La formazione di Ferraro-Lo Valvo era impegnata a Iolo, su un campo reso fangoso dalla fitta pioggia, nel "derby della piana" contro iUnion di Prato-Sesto, secondi in classifica alle spalle del Lazio 1927, e ha perso per 37-10 dopo che il primo parziale si era fermato sul 24-10. Netto il divario tecnico fra le due formazioni – l’URF è al debutto in A – ma i biancorossoviola non simai tirati indietro sugli attacchi avversari e con una buona organizzazione di mischia sicreati buone occasioni, compresa la meta di punizione ottenuta nel ...

