Rugby | i convocati dell’Italrugby per Francia-Italia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (askanews) – Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della NazionalenaMaschile, ha ufficializzato la lista degli atletiper il raduno – in calendario a partire da domenica 18 febbraio – in preparazione del match contro lavalido per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2024 in programma domenica 25 febbraio alle 16 al Groupama Stadium di Lille, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8. Sono 33 i giocatoriche si ritroveranno presso il CPO Giulio Onesti di Roma, quartier generale degli Azzurri durante il torneo. In prima linea torna Simone Ferrari dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare i primi due impegni del Sei Nazioni. Conferme per Leonardo Marin nel reparto dei trequarti e Matteo Canali in seconda ...