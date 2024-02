Romeo è Giulietta | tutta l’ansia dei giovani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), con quell’accento a sparigliare le carte, a seminare un dubbio, a trasformare un classico in una provocazione. È il nuovo film di Giovanni Veronesi, illuminato dal talento cristallino della sua protagonista, Pilar Fogliati. Nel film, in sala da oggi con Vision in 460 copie, un regista teatrale enfatico, narciso e primadonna interpretato da Sergio Castellitto, cerca i suoiperfetti, per la regia che segna il suo addio alle scene. Voce potente, arroganza di rito, il regista scarta tutte le derelitte provinanti: perché cagne, timide, inespressive… Poi arriva Pilar. Brava, sì: ma poco "spendibile". Si porta addosso una pubblicità negativa, e allora – dato che il teatro, come tutto, è anche marketing – meglio fare a meno anche di lei. Ma la ragazza è una tosta, e ha in mente piani ...