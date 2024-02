Romeo è Giulietta | il nuovo film di Veronesi | il racconto di una generazione in ansia d' identità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) E' una commedia romantica quella di Giovanni,e viene lanciata nei cinema dal 14 febbraio, giorno di San Valentino. Chissà cosa ne penserebbe William Shakespeare vedendo sullo schermo questo titolo:...ma è solo un modo originale per mettere in evidenza che il verbo prevale sulla congiunzione e per un semplice motivo: se un'attrice ( Pilar Fogliati)) dopo il provino non riesce ad avere il ruolo di, allora deve tentare di vestire i panni di: in fondo che male c'è.. Abbiamo voluto la parità, e allora bisogna darsi da fare. Il vero problema è il regista Federico Lando Perrini (Sergio Castellitto) che, a pochi giorni dall'inizio delle prove nonostante centinaia di provini fatti, ha trovato solo(Serena De Ferrari), attrice tv e ...