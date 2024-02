Roma | Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva al Gemelli

Nella nuova puntata de Le Iene, in onda stasera su Italia 1, Filippo Roma incontra Vittorio Sgarbi per parlare della situazione caotica dietro ai ... (metropolitanmagazine)

Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi rischia il processo. L’accusa è di non aver pagato i debiti con l’Agenzia delle Entrate (in totale ... (ilfattoquotidiano)

Sgarbi, Mattarella ha accolto le sue dimissioni dal Governo Roma, 14 feb. (askanews) - Il Presidente della Repubblica ha accettato le dimissioni di Vittorio Sgarbi dalla carica di sottosegretario alla Cultura. Lo ha comunicato in Aula la presidenza della Camer ...

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva al Gemelli per «insufficienza respiratoria» Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per «insufficienza respiratoria». A darne notizia, in diretta su Rai1, ospite di ...