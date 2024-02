Roma | tortura il gatto con la tenaglia | vicino di casa finisce a processo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Gravi violenze su unnella città didiin Tribunale per maltrattamenti sugli animali. Foto di un(credits Canva) – Ilcorrieredellacitta.comStorie di violenza contro gli animali a, dove un uomo finirà davanti l’aula del Tribunale per l’accusa di maltrattamenti contro ildeldi. La vicenda nasce dalle denunce del dirimpettaio, che in più occasione avrebbe trovato il proprio felino con gravissime ferite e addirittura in fin di vita in un preciso frangente. Maltrattamenti che sarebbero arrivati proprio daldi abitazione. Maltratta ildinei ...