Roma Svilar | «Sto facendo bene | spero di continuare»

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Le parole di Mile, portiere della, in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League con il Feyenoord Mileha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League dellacon il Feyenoord. Di seguito le sue parole. CONCENTRAZIONE – «Io penso solo a domani, non ho pensato alle 8 partite giocate o a quelle dell’anno scorso. Stoquest’anno edi fare ancorae di fare una grande partita domani». COSA É CAMBIATO CON DE ROSSI PER I PORTIERI – «È cambiato un po’. Ogni allenatore ha le sue idee, il mister ha le sue. Sì, è cambiato un po’, c’è più costruzione dal basso e il portiere ora sta più alto, ma alla fine si gioca 11 contro 11…».

De Rossi, risate in conferenza con Svilar mente gli mostra il telefono: era Ndicka. Ecco cosa voleva All`inizio della conferenza stampa pre Feyenoord-Roma, c`è stato un frangente in cui Daniele De Rossi ha preso il suo smartphone per mostrarlo a Svilar. In tanti.

