Roma | striscione contro Pellegrini | 'Sei l'anello debole' FOTO

Indipendentemente dal cammino nelle p Rossi me settimane, però, stando a quando riportato oggi da La Gazzetta dello Sport , su Mourinho e la Roma ... (247.libero)

Indipendentemente dal cammino nelle p Rossi me settimane, però, stando a quando riportato oggi da La Gazzetta dello Sport , su Mourinho e la Roma ... (247.libero)

"Società fantasma , giocatori senza palle. Onore a te José Mourinho", con questo striscione apparso su via di Boccea... (calciomercato)

Roma, Smalling si allena. Convocato con il Feyenoord Il difensore inglese, che non gioca una partita ufficiale da cinque mesi e mezzo, prova a forzare ogni giorno un po' di più, è pronto al rientro anche se non al 100% della forma.

Losi, altro striscione contro la società: “La storia merita rispetto, indegni” Su via Laurentina messaggio indirizzato alla società e a tutta la squadra con riferimento all'assenza del club ai funerali di Giacomo Losi ...

Roma, nuovo striscione per le assenze al funerale di Giacomo Losi: "indegni" E' apparso su via Laurentina una scritta rivolta al gruppo squadra e ai dirigenti, non presenti all'ultimo saluto a Core de Roma ...