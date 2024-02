Roma | nata senza metà cuore | ora è mamma di due gemelli

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pubblicato il 14 Febbraio, 2024 Solo 4 casi al mondo, il primo in Italia:36 anni fa con ilun ventricolo, diventadi due. L’evento eccezionale è accaduto agrazie alla determinazione della giovane donna e al lavoro congiunto degli specialisti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – che l’hanno assistita sin da bambina per la grave cardiopatia congenita – e del Policlinico Universitario, dove è stato eseguito il parto cesareo.e bimbi, un maschio e una femmina, stanno bene: “Sapevo di correre tanti rischi con il mio, ma volevo diventare. La nascita deiè stata un’emozione indescrivibile”. La nascita ...

