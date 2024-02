Roma | l’evento eccezionale è il primo caso in Italia | nata con “il cuore a metà” diventa mamma di due gemelli

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Una doppia nascita che innalza all’ennesima potenza la forza della vita: una donna di 36 anni,con il “”, ossia senza un ventricolo ètadi due. I casi come il suo, ilin, sono solo 4 al mondo, e oggi il lieto evento del parto gemellare li porta sotto i riflettori in tutto il potenziale di eccezionalità che racchiudono. Siamo a, dunque, dove grazie alla determinazione della giovane donna e al lavoro congiunto degli specialisti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù – che l’hanno assistita sin da bambina per la grave cardiopatia congenita – e del Policlinico universitarioIrccs, è stato eseguito il parto cesareo.e bambini, un ...