Roma | ladro maldestro gioca a ‘nascondino’ con la Polizia | trovato accovacciato dietro a un’auto

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Alla vista della Volante ha provato a nascondersi. Ma il suo gestonon è bastato per sfuggire ai poliziotti. Così unè stato beccato amentre si apprestava ad entrare in azione.si nasconde alla vista della: fermato (ilcorrieredellacitta.com)Aveva già indossato passamontagna e guanti ed era pronto ad entrare in azione. Ma il, non sappiamo se nel mirino avesse messo un appartamento oppure uno dei veicoli parcheggiati in strada, non aveva fatto i conti con una Volante di Servizio delladi Stato, impegnata in un controllo della zona. Alla vista delle sirene allora, ilè corso a nascondersi trovando riparoad una macchina. Un tentativo inutile considerando che i poliziotti hanno ...