Roma | falsificavano banconote da 100 euro | 12 arresti

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Asse trae Napoli, 12con l’accusa di falso e traffico di valuta: una vera e propria impresa sgominata dall’antimafia. Falsari arrestati dopo due anni di attività (ilcorrieredellacitta.com)Un filo diretto frae Napoli per attraversare tutta l’pa. Questo era il progetto di 12 persone, tutte arrestate dall’Antimafia, che avevano un vero e proprio kit di inchiostri, pellicole e collanti. Fare, esattamente come nel film di Totò solo che stavolta non c’è niente da ridere. I sorrisi svaniscono non appena le autorità si rendono conto che queste persone rifanno i soldi con oculatezza per riuscire a spostare capitali autentici. Una vera e propria “rotta del benessere” che passa attraverso supermercati, esercizi commerciali e farmacie. La situazione sembrava essere sotto controllo ...

