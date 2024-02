Roma | arrestato ex promessa del calcio Diaby per sequestro lampo di persona Il Messaggero

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il calciatore classe 2003 Aboudrame, ex Primavera della, è stato accusato deldel 20enne Danilo Valeri e ora si trova in carcere. E’ successo nella notte del 22 dicembre 2022, sette ragazzi dal Moku Sushibar di Ponte Milvio hanno trascinato Danilo con la forza in auto e l’hanno rilasciato la mattina successiva. A finire dietro le sbarre anche Osvaldo Isaac Jmenez Gonzales, giovane domenicanoanche per spaccio., quella sera Danilo Valeri era con amici, tra cui Chanel Totti: Secondo quanto riportato da Il: “Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sarebbe stato Osvaldo ad avere contratto un debito di droga da 10mila euro da riscuotere da Valeri, figlio del pregiudicato Maurizio, il “Sorcio”, già vittima di una ...

