Rock e canzone d’autore Omaggio a De Andrè e alla Premiata Forneria

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sabato al Teatro Galleria un concerto leggendario. Quarantacinque anni dopo il tour “Fabrizio De André e Pfm in concerto“, la prog band torna sui palchi italiani con Pfm canta De André Anniversary“, un tour per celebrare il sodalizio con il grande cantautore genovese. Per rinnovare l’abbraccio fra ile la poesia,scaletta originale saranno aggiunti brani tratti da “La buona novella“, rivisitati dband. Al concerto tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore Pfm) con le sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini, leader dei BaProject.

Una canzone dei R.E.M nella serie “Doc”: e la band ringrazia lo sceneggiatore bergamasco Francesco Arlanch Ha inserito un brano all’interno della terza stagione della fiction TV Rai con Luca Argentero: si tratta di “We All Go Back to Where We Belong”, l’ultimo singolo prima dello scioglimento ...

60 icone del rock suonano insieme per gli adolescenti malati di cancro Le star della musica mondiale hanno risposto all’appello di Mark Knopfler per aiutare gli adolescenti malati di cancro.

Metallica, James Hetfield rivela qual è la sua canzone metal preferita di tutti i tempi (ed è una vera sorpresa) Il frontman della band di San Francisco: "Ce ne sono troppe, ma sicuramente tra di loro ci sono gli Exodus (a cui abbiamo rubato il chitarrista)" ...