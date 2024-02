Roberto Sergio minacciato per le posizioni pro Israele | l’ad della Rai messo sotto scorta

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il Ministero dell'Interno ha predisposto laper l'amministratore delegatoRai,, a seguito delle minacce ricevute dopo lepro, rese note in un comunicato letto in diretta nazionale.

RAI CEO Sergio assigned escort after Israel threats

