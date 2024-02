Ritardi e disservizi | treni da bollino rosso lungo le linee della Toscana sud

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Firenze, 14 febbraio 2024 - Luci e ombre del trasporto regionale emergono dall’ultimo rapporto di Pendolaria di Legambiente in. Promossa per numero di(257) che compongono la flotta regionale (seconda in Italia dopo la Lombardia) e per età media dei; bocciata invece per lenell’area meridionaleregione, come la Grosseto-Siena inclusa tra le peggiori del Paese, a causamancanza di interventi e per l’assenza di un orario cadenzato delle corse. Sono i dati del nuovo report di Pendolaria, presentato oggi a Reggio Calabria nell’ambitocampagna “Clean cities” di Legambiente, che racconta di un Paese caratterizzato da nodi irrisolti tra, convogli vecchi e lenti, e un divario sempre più forte tra nord e sud ...