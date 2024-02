Rinviate di 6 mesi per multe ai no-vax

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) 0.30 Prorogata di sei, fino al 31 dicembre, la sospensione delleper chi ha violato l'obbligo di vaccinazione per il Covid. Lo slittamento è previsto da un emendamento al decreto Milleproroghe, presentato Alberto Bagnai (Lega) e approvato dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera, in un clima di accese tensioni. Le opposizioni hanno chiesto la votazione nominale, e per il caos in sala è stata anche brevemente sospesa la seduta.L'emendadamento è passato per 8 voti.