Rigopiano | storia di una tragedia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Mi chiamano eroe, ma gli eroi non hanno paura del buio”. Inizia così il racconto di Fabio Salzetta concesso a Repubblica, uno dei tanti, uno dei pochi di quei sopravvissuti alla “Valanga silenziosa assassina”, quella che ha colpito l’Hotele che ha segnato la. “La porta non si apriva, ero ancora convinto che fosse solo caduta la neve dal tetto. Gridavo, ma nessuno rispondeva. Ho trovato un martello e ho cominciato a picchiare come un matto sulle inferriate alla finestra. Non so quanto ci ho messo, parecchio comunque. Alla fine le ho spaccate, e sono uscito aggrappandomi al tronco di un faggio che non capivo perché era lì. Poi sono salito sul tetto e l’hotel non c’era più. Mi sono venuti i brividi: stavo camminando sul tetto dell’hotel. Lì sotto, sotto i miei piedi, c’erano gli altri, c’era Linda, mia sorella”. Linda sua sorella, che ...