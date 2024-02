Rigopiano | quando diedero l’allarme e la funzionaria non ci credette | “Valanga inventata da imbecilli”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il 18 gennaio 2017, alle 18.03, Quintino Marcella fu il primo a chiamare i soccorsi per lache aveva inghiottito l’hotel. Pochi minuti prima era stato contattato dal suo cuoco, Giampiero Parete, in vacanza all’hotel con moglie e figli. Lache rispose nonale la macchina dei soccorsi partì solo alle 19.20: quasi due ore dopodi Parete, e con condizioni climatiche più avverse che mai. Quella telefonata, di cui riproponiamo parziale trascrizione, divenne il simbolo di una gestione sbagliata della tragedia. La telefonata: “Questa storia gira da stamattina” M: “Sono Marcella di cognome, Quintino di nome. Il mio cuoco mi ha contattato su WhatsApp cinque minuti fa, l’albergo diè crollato, non c’è più ...