Rigopiano | in appello condannato l' ex prefetto di Pescara Provolo Confermate le altre condanne e 22 assoluzioni

Dopo l’assoluzione di quasi tutti gli imputati, che scatenò la rabbia dei parenti delle 29 vittime, in appello è stata parzialmente riformata la ... ()

Francesco Provolo , ex prefetto di Pescara , è stato condannato a un anno e otto mesi nel processo d'appello per la Tragedia di Rigopiano , avvenuta il ... (tg24.sky)

L?AQUILA - Un anno e otto mesi al l'ex prefetto Francesco Provolo (assolto in primo grado), 2 anni e 8 mesi al tecnico comunale Enrico Colangeli, ... ()

Sepolti nell'hotel, 29 morti: ecco la valanga che ha cancellato Rigopiano Per la tragedia dell'hotel Rigopiano si conclude oggi , 14 febbraio, ... (today)

Tragedia Rigopiano - attesa per la sentenza d’Appello

Tragedia Rigopiano, attesa per la sentenza d’Appello. I familiari delle vittime esausti saranno presenti in aula È attesa per oggi la sentenza del ... (361magazine)