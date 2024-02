Rigopiano | in appello 3 condanne in più

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) 16.50 Parzialmente riformata inla sentenza per la tragedia di, dove nel 2017 morirono 29 persone sotto la valanga abbattutasi sull'albergo. 30 gli imputati nel procedimento. Ottoe 22 assoluzioni. Condannato a 1 anno e 8 mesi l'ex Prefetto di Pescara,Provolo.In primo grado era stato assolto. Confermate leper il sindaco di Farindola,Lacchetta,per i dirigenti della Provincia, D'Incecco e Di Blasio,per il tecnico Gatto e per l' ex gestore dell'hotel Di Tommaso. In primo grado,le assoluzioni furono 25.

