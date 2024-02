Rigopiano | ex prefetto di Pescara condannato nel processo d’appello

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’exdi, Francesco Provolo, è statoad un anno ed 8 mesi di reclusione per la tragedia del resort di lusso di, travolto da una valanga il 18 gennaio 2017. Una condanna per falso e omissioni d’atti d’ufficio che è giunta dalla Cortede L’Aquila a seguito di una camera L'articolo proviene da Il Difforme.

